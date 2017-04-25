На пересечении Маршала Захарова и Маршала Жукова лопнула труба – разлит кипяток (ФОТО)

Труба с горячей водой лопнула в Красносельском районе Петербурга. На пересечении Маршала Захарова и Маршала Жукова разлит кипяток, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Фото: vk.com/spb_today

Автомобили из-за разлившегося по проезжей части кипятка двигались сквозь завесу пара. В данный момент движение на магистрали ограничено. Бригада «Теплосети Петербурга» ведет работу на углу улицы Маршала Захарова и проспекта Маршала Жукова.

Фото: vk.com/spb_today