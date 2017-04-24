Станция метро «Обводный канал» закрыта, а поезда проезжают ее без остановок, сообщают порталу «Санкт-Петербург.ру» очевидцы.

В группе «ДТП и ЧП Петербурга» опубликовали фотографию бесхозной сумки, которая находится на перроне метро.

Фото: vk.com/spb_today

Как сообщают очевидцы, к метро стянулось большое количество полицейских.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек погибло.