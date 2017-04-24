В Дагестане восьмиклассник взорвал в школе гранату

В компьютерном классе школы в Цумадинском районе Дагестана восьмиклассник привел в действие гранату, которую принес с собой, передает РИА Новости со ссылкой на директора Агвалинской средней школы Шамиля Абакарова.

От взрыва пострадали одиннадцать детей, трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один ученик погиб.

Ученик, который бросил гранату во время урока, задержан и доставлен в полицейский участок.

Школа оцеплена, на территорию никого не пускают. На месте работает следственно-оперативная группа.