На Васильевском острове проезжую часть залило кипятком (ФОТО)

В результате аварии кипятком залило проезжую часть в районе пересечения 15-14 линий и Большого проспекта Васильевского острова в Петербурге, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Фото: vk.com/spb_today

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили, что на трубе диаметром 400 милиметров образовался дефект. Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада.

С утра четверга, 20 апреля, до вечера пятницы, 21 апреля, на Васильевском острове ведутся работы по переключению отопления с резервного трубопровода на отремонтированную магистраль.

Фото: vk.com/spb_today