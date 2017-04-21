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На Васильевском острове проезжую часть залило кипятком (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today

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    Прорвало трубу

    В результате  аварии кипятком залило проезжую часть в районе пересечения 15-14 линий и Большого проспекта Васильевского острова в Петербурге, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

    Фото: vk.com/spb_today
     

    В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили, что на трубе диаметром 400 милиметров образовался дефект. Сейчас на месте происшествия  работает аварийная бригада.  

    С утра четверга, 20 апреля, до вечера пятницы, 21 апреля, на Васильевском острове ведутся работы по переключению отопления с резервного трубопровода на отремонтированную магистраль. 

    Фото: vk.com/spb_today

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