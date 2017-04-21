Невский проспект встал из-за сломанного светофора

Движение в центре Северной столице утром в пятницу, 21 апреля, парализовал неработающий светофор на пересечении Невского и Литейного проспекта.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», проблемы возникли одновременно на трех улицах города – Невском, Литейном и Владимирском проспектах. Скорость движения автомобилей составляет–2-5 километра в час.

Фото: "Яндекс. Карты"

«В ГАИ сказали, что у них нет людей выставить на перекресток», - пишет пользователь «ВКонтакте» Марина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»

Фото: /vk.com/spb_today

Автомобилисты пытаются объехать перекресток по улице Белинского, из-за чего пробка образовалась и там. К 8:00 скорость потока автомобилейне превышает 5 километров в час.