Невский проспект встал из-за сломанного светофора

Движение в центре Северной столице утром в пятницу, 21 апреля, парализовал неработающий светофор на пересечении Невского и Литейного проспекта.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», проблемы возникли одновременно на трех улицах города – Невском, Литейном и Владимирском проспектах. Скорость движения автомобилей составляет–2-5 километра в час.
Фото: "Яндекс. Карты"
«В ГАИ сказали, что у них нет людей выставить на перекресток», - пишет пользователь «ВКонтакте» Марина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга»
Фото: /vk.com/spb_today
Автомобилисты пытаются объехать перекресток по улице Белинского, из-за чего пробка образовалась и там. К 8:00 скорость потока автомобилейне превышает 5 километров в час.