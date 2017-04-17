Отделение Сбербанка на Лиговском проспекте эвакуировали из-за подозрительного предмета

Посетителей филиала Сбербанка, который располагается на Лиговском проспекте, эвакуировали из-за обнаруженного в помещении бесхозного предмета.

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Около 12.30 в помещении банка на Лиговском проспекте, 37, была найдена черная спортивная сумка. На место прибыли сотрудники полиции, а также взрывотехники ОМОН.

В пресс-службе Северо-Западного Сбербанка сообщают, что бдительность проявили сотрудники филиала. «Они обеспечили эвакуацию. По ее окончании офис возобновит работу», - передает «Фонтанка» заявление пресс-службы банка.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 15 человек погибло.