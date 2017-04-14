Из-за снегопада в Петербурге за сутки произошло более 1,2 тыс. ДТП

За минувшие сутки в Северной столице произошло 1 234 ДТП, сообщает ГИБДД. Количество аварий на дорогах выросло из-за испортившихся погодных условий и снегопада.

По данным дорожной инспекции в четверг, 13 апреля, в авариях в Петербурге пострадали 16 человек. Один человек погиб в Ленобласти.

При этом средний показатель ДТП в городе и области составляет около 700-800 в сутки.

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По данным комитета по благоустройству, ночью на улицах города работало 616 единиц техники, с утра — 590. Самое большое количество снега выпало в Красносельском районе и Кронштадте – до 20 см.

"Официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля, но предприятия будут работать в режиме, который диктует погода, столько времени, сколько потребуется. В прошлом году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля – в южных районах города тогда выпало до 9 см снега", – отмечают в комитете.

По данным синоптиков, сегодня снег продолжится, но в меньших объемах.