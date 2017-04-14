В ДТП в Ленобласти пострадали 15 человек

В Тосненском районе Ленинградской области утром в пятницу, 14 апреля, произошло крупное ДТП – пострадали 15 человек, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и области.

В 7:58 на 83-м километре автодороги Павлово – Любань – Оредеж – Луга, по одной из версий, водитель «Форда Транзита» выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.

По предварительным данным, пострадали 15 человек. Пятеро из них на данный момент находятся в тяжелом состоянии, еще 10 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших от ДТП нет детей.