Часть станций «оранжевой ветки» метро закрыты на вход и выход

Станции метро «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков» и «Ладожская» закрыты на вход и выход, а станция «Новочеркасская» закрыта на вход, сообщает пресс-служба подземки.

«На станции «Новочеркасская» неисправный состав, добавляют в петербургском метрополитене. Также закрыт переход между станциями Достоевская и Владимирская

Как сообщают очевидцы, затруднено движение и по «фиолетовой» ветке - от «Международной» до «Комендантского проспекта» поезда идут с задержкой.