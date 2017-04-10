МЦ «Аквилон» перекрывали из-за пустой коробки

Эвакуация сотрудников и посетителей мебельного центра «Аквилон» в Выборгском районе произошла из-за пустой коробки.

Проверка бесхозного предмета, который обнаружили в лифте «Аквилона» на Новолитовской улице завершилась. Взрывотехники и полиция осмотрели бесхозную коробку и не нашли в ней взрывных устройств, передает «Фонтанка».

Сотрудники делового комплекса почти четыре часа ожидали на улице – эвакуация началась приблизительно в 15:30-15:45.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.