Железнодорожную станцию «Удельная» эвакуировали (ФОТО)

Железнодорожную станцию "Удельная" эвакуировали, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

"Обнаружен мобильный телефон, закрыт вход через первый павильон", - пишут пользователи "ВКонтакте"

Фото: vk.com/spb_today

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.