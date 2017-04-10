Территория станции «Невский Проспект» оцеплена из-за бесхозного пакета

Территория станции "Невский проспект" оцеплена из-за пакета, сообщается в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

"На станции Невский проспект лежит пакет из МакДака на скамье. Территория оцеплена. Ждут саперов", - пишет пользователь "ВКонтакте" Дима Невский.

В комментариях пользователи соцсети предлагают ввести штрафы тем, кто забывает пакеты или коробки в публичных местах.

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.