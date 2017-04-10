МЦ "Аквилон" эвакуируют из-за подозрительного предмета (ФОТО)

Сотрудников и посетителей мебельного центра «Аквилон» эвакуируют из-за подозрительного предмета, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

В лифте здания, которое располагается по адресу Новолитовская улица, дом 15, найдена подозрительная коробка.

Фото: vk.com/spb_today

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.