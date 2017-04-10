Ладожский вокзал открыли после проверки сумки

Сотрудники транспортной полиции завершили проверку на втором этаже здания Ладожского вокзала – теперь он работает в штатном режиме.

В пресс-службе УТ МВД по СЗФО сообщили, что сейчас на второй этаж комплекса вновь начали запускать пассажиров. По всей видимости, сумку, из-за которой срочно эвакуировали посетителей вокзала, оставил кто-то из пассажиров.

Ее во время патрулирования полицейские заметили в 14:35. Всех посетителей эвакуировали. При этом поезда с вокзала уходят по расписанию.