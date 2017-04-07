На детской площадке в Приморском районе обнаружили бесхозную сумку

Жителей Приморского района обнаружили большую черная сумка, которую оставили во дворе на игровой площадке.

Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», бесхозную вещь заметили в начале одиннадцатого утра во дворе дома на пересечении Ситцевой и Планерной улиц. Большая черная сумка находилась на скамейке возле детских качелей. Рядом расположена школа.

На месте работают полицейские. Вещи проверяют служебная собака.

Фото: vk.com/spb_today

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.