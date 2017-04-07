Из-за аварии на внешнем кольце КАД у Дачного образовалась пробка (ФОТО)

Авария на внешнем кольце КАД после развязки с Дачным проспектом и ЗСД, которая произошла около 9 утра, спровоцировала большую пробку.

На КАД столкнулись как минимум два легковых автомобиля и грузовик, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте".

В результате ДТП грузовик перевернулся набок и занял средние полосы. В результате проезд сильно затруднен – образовалась пробка.

Информации о пострадавших на данный момент нет, но на фото видно, что на месте происшествия работает скорая помощь.

Фото: vk.com/spb_today

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", длина пробки составила около полутора километров.