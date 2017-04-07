Часть Каменноостровского проспекта перекрыли из-за подозрительной коробки

ГИБДД в Петроградском районе Петербурга найденная бесхозная коробка. Место находки и участок проезжей части перекрыты.
По словам очевидцев, с девяти утра полицейские перекрыли часть Каменноостровского проспекта от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова.
В 9:06 у стационарного поста ГИБДД нашли коробку размером 20х20 см с красной полосой, передает «Фонтанка».
На место вызваны взрывотехники ОМОНа.
Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло.