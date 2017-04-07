На юго-западе Петербурга образовалась огромная пробка из-за сломанного светофора

Большой транспортный коллапс образовался на юго-западе города из-за сломавшегося на пересечении проспектов Ветеранов и Маршала Жукова светофора.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 встали Таллинское шоссе, Лиговский путепровод, проспект Маршала Жукова. Длина автомобильного затора - около 3 километров. Скорость потока – не более 7 километров в час.

На проспекте Ветеранов автомобили стоят от улицы Добровольцев, которая также стоит в заторе. На этом участке автомобили передвигаются не быстрее 3 километров в час.

Фото: «Яндекс.Пробки»

На перекрестке работает регулировщик, но у них не получается разгрузить поток машин.