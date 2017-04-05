На Садовой под машину подложили муляж бомбы (ФОТО)

На месте оцепления в центре Петербурга взрывотехники обнаружили под автомобилем муляж бомбы, сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте".

Фото: vk.com/spb_today

Ранее около 11 утра очевидцы позвонили по телефонам экстренных служб и сообщили, что у дома 26 по Садовой улице у остановки обнаружен подозрительный предмет – синяя коробка сферической формы с торчащими проводами. Она находилась под днищем припаркованного автомобиля.

Полиция выставила оцепление, прибыли взрывотехники и, после осмотра, убыли вместе с коробкой.

На 12.50 движение по Садовой улице восстановлено.

Фото: vk.com/spb_today

Усиленные меры безопасности в Петербурге связаны с терактом, который произошел в Северной столице в понедельник, 3 апреля. Взрыв в петербургском метро произошел на перегоне "Сенная площадь" - "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 80 человек, из них 14 человек погибло. На данный момент опознаны 13 тел.