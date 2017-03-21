Из-за разлива кипятка на улице Турку пострадали автомобили

На улице Турку произошла коммунальная авария — из-за прорыва трубы на дорогу разлился кипяток.

Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга», трубу прорвало между Софийской и Пражской улицами. Как видно на снимках, в разлитом кипятке оказалось несколько припаркованных автомобилей.

Фото: vk.com/spb_today

В «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщают, что аварийная бригада уже локализовала вытекание и обеспечила безопасность граждан. В настоящий момент тепло и горячая вода поступают в соседние дома в штатном режиме.

Энергетики просят петербуржцев соблюдать осторожность - не подходить и не подъезжать к оказавшимся в кипятке машинам, не пытаться вытащить их своими силами.

Движение на улице Турку перекрыто.

В пресс-службе «Теплосети» уточняют, что весь причиненный ущерб будет возмещен. Для этого необходимо зафиксировать повреждения и обратиться в суд.