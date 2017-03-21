Из-за прорыва трубы жители Измайловского проспекта остались без отопления

У дома по адресу Измайловский проспект, 9 прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По данным «Теплосети Санкт-Петербурга», неполадки произошли в четыре утра. Осмотр выявил дефект на трубе диаметром 300 мм.

В итоге в 30 домов по Измайловскому проспекту теплоснабжение подается по пониженным параметрам. В компании уточняют, что горячая вода подается в прежнем объеме.

Ожидается, что ремонт трубы продлится до 17 часов.

Уточняется, что что по нечетной стороне Измайловского проспекта перекрыты два полосы движения из трех от Троицкого проспекта до 2-й Красноармейской улицы.