Сотрудники Академии Штиглица просят Путина разобраться с отставкой Кичеджи

Члены ученого совета Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица написали письма спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову и в администрацию президента РФ Владимира Путина, сообщает «Коммерсант».

Сотрудники Академии опасаются, что из-за отставки ее ректора Василия Кичеджи, высшее учебное заведение объединят с Петербургским госуниверситетом промышленных технологий и дизайна.

По словам ученых, отставка Кичеджи была внезапной и выглядит, как «волюнтаристское решение, нарушающее поступательное развитие вуза».

Преподаватели просят объяснить «действительные мотивы» увольнения Кичеджи.

Ученые полагают, что инициатором увольнения стал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Сотрудники академии требуют оценить вмешательство «городской администрации в решение кадровых вопросов, относящихся исключительно к ведению федеральных органов власти».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», в прошлую пятницу, 17 марта было названо имя ее нового ректора – им стала заместитель директора Университета технологий и дизайна Анна Кислицына.

Василий Кичеджи был уволен 16 марта. Он сообщил, что причиной увольнения стал конфликт с губернатором Полтавченко в том числе из-за слишком активной позиции ректора по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Утром в пятницу, 17 марта, студенты академии устроили акцию протеста после увольнения Кичеджи. Как объяснили студенты, уход ректора Кичеджи, по их мнению, означает возможное объединение академии с Университетом технологии и дизайна.





