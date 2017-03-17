  • 17 Март 2017
USD 18.03.2017 57.9344 -0.3093
USD ММВБ 18:17 57.65830  
EUR 18.03.2017 62.3722 -0.1175
EUR ММВБ 18:17 61.9290  
Нефть($) 17.03.2017 51.80 +0.15
Нефть(p) 17.03.2017 3001.00 -7.29

Рухнувший кусок фасада Экономического колледжа пробил крышу иномарки (ФОТО)

Автор:


© Фото: oooarsenal.ru

Темы дня

Здание колледжа - памятник архитектуры.

В четверг, 17 марта, с фасада Экономического колледжа (Басков переулок, дом 8) отвалился кусок декора, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в «ВКнтакте».

От упавшего предмета пострадала припаркованная у здания машина «Volkswagen Туарег». Как сообщают очевидцы, в этот момент в машине не было людей.

«Пришли хозяева, вызывают службы и страховщиков, наверное. Полчаса назад. Уже выставили ограждение, но опосля как», - написал в социальной сети свидетель происшествия.

Фото: vk.com/spb_today
  

Здание по адресу Басков переулок, дом 8 было построено в 1899 году. Ранее в нем располагалась женская гимназия княгини Оболенской. Здание является памятником архитектуры и включено в «список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

По данным ГАТИ, здание не значится в очереди на капремонт.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге

    Кто такой святой Патрик, что он сделал для Ирландии, как раньше праздновали St. Patrick's Day, чем торжество славится сейчас и где отпраздновать День Ирландии в Северной столице.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm