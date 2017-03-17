Рухнувший кусок фасада Экономического колледжа пробил крышу иномарки (ФОТО)

В четверг, 17 марта, с фасада Экономического колледжа (Басков переулок, дом 8) отвалился кусок декора, сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в «ВКнтакте».

От упавшего предмета пострадала припаркованная у здания машина «Volkswagen Туарег». Как сообщают очевидцы, в этот момент в машине не было людей.

«Пришли хозяева, вызывают службы и страховщиков, наверное. Полчаса назад. Уже выставили ограждение, но опосля как», - написал в социальной сети свидетель происшествия.

Фото: vk.com/spb_today

Здание по адресу Басков переулок, дом 8 было построено в 1899 году. Ранее в нем располагалась женская гимназия княгини Оболенской. Здание является памятником архитектуры и включено в «список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

По данным ГАТИ, здание не значится в очереди на капремонт.