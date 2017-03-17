Столкновение трех большегрузов на КАД образовало пробку (ФОТО)

На КАД в пятницу, 17 февраля, столкнулись три большегруза. ЧП произошло в промежутке между 14 и 15 часами неподалеку от Вантового моста, передает Piter.TV.

Участниками аварии стали две крытые фуры и один большегруз с открытым прицепом, перевозивший паллеты.

Автомобили встали "паровозиком" в крайней правой полосе внутреннего кольца КАД и серьезно затруднили движение. Одна из машин развернулась и частично перегородила дорогу. На месте аварии скопилась пробка.

Фото: Piter TV