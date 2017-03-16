Во Франции неизвестный открыл огонь в школе

В школе на юго-востоке Франции в городе Грасс произошла стрельба — несколько человек ранены, передает агентство AFP со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как написал французский журналист Питер Аллен в своем твиттере, в результате стрельбы пострадали два человека. Стрелка арестовала полиция.

«Вооруженный мужчина открыл огонь в учителя лицея Токвиль в Грассе, на юге Франции. Два человека ранены. Стрелок арестован», - сообщил Аллен.

Точных данных о числе пострадавших нет. На месте стрельбы работает спецподразделение полиции.

В данный момент все школы в Грассе закрылись.