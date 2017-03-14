В Колпино восстановлено электроснабжение

«Ленэнерго» полностью возобновило электроснабжение в Колпино. Из-за аварии около 10 тыс. человек два часа оставались без электричества.

«Энергетики выехали на место сразу же после получения сигнала об отключении. Большая часть потребителей была оперативно запитана по резервным схемам электроснабжения», - сообщают в компании.

В данный момент три дизель-генераторные установки, по которым в школы и детские сады в Колпино поступала электроэнергия, увезли и восстановили обычную схему снабжения.

Сейчас все потребители получают электроэнергию по стандартной схеме.

Как сообщалось ранее, отключения произошли из-за технологического нарушения.