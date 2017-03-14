Почти 10 тыс. жителей Колпино остались без света

Жилой квартал в Колпино остался без электричества - авария затронула 9 300 человек.

По данным сайта Минэнерго, отключение произошло на линиях 6 кВ из-за технологического нарушения. Авария задела жителей домов 2, 4, 6 и 8 по бульвару Трудящихся, передает «Фонтанка».

Как уточнили изданию в «Ленэнерго», большую часть потребителей уже запитали по резервным схемам.

«Для подключения социально значимых объектов (школы и детские сады) в Колпинский район направлены 3 дизель-генераторные установки», – добавили в компании.

В ближайшее время во всех отключенных домах будет восстановлена обычная схема электроснабжения.