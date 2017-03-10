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На юго-западе Петербурга огромные пробки из-за сломанного светофора (ФОТО)

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© Фото: vb.kg

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Заблокировано движение на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

Из-за сломанного светофора заблокировано движение на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Об этом  сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

"Светофоры не работают на пересечении М. Жукова и М. Казакова, никто не уступает,гаишников нет", - пишет пользователь социальной сети Ольга Мамонтова.

"Всего 55 минут от Петергофского до перекрёстка с Казакова , 8 минут перекрёсток и мы на свободе!", - иронизирует Люба Прокопова.

Фото: vk.com/spb_today
 

 

Как сообщают другие пользователи соцсети, причина всему - сломанный светофор. При этом участники группы "ВКонтакте" обращают внимание на отсутствие сотрудников ГИБДД.

Также есть проблемы с движением по проспекту Стачек, Ленинскому проспекту и Петергофскому шоссе.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения на проспекте Маршала Казакова не превышает 2 км/ч, Маршала Жукова — 5 км/час. Движение ограничено также по Петергофскому шоссе и проспекту Стачек к Ленинскому. Там скорость движения не превышает 7 км/ч

Во вторник, 7 марта, на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова Дирекция по организации дорожного движения Петербурга ввела новый тестовый режим светофора, согласно которому по утрам транспорт, который идет по Казакова от Стачек, выпускается за короткие 13 секунд, а потом открывается "канал" для потока по Казакова от "Юноны". При этом для потока по Жукова фазы светофоров не меняются, сообщает "Водитель Петербурга".

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