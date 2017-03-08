Из горящего дома на Васильевском острове эвакуированы 16 человек (ФОТО)

Спасатели эвакуировали 16 человек из горящего дома на Васильевском острове. Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на пятом этаже по адресу Замшиная улица, 27, корпус 4 поступила в пожарную службу в 3:02, сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Жильцы дома с вышележащих этажей были эвакуированы по маршевой лестнице. Потушить пожар сразу не удалось, огонь перекинулся на квартиру этажом выше. Ликвидировать вогорание удалось к 3:45. В одной квартире выгорел балкон, в комнате обгорела обстановка. Также пострадала еще одна однокомнатная квартира.

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В тушении пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Сведений о погибших и пострадавших в экстренные службы не поступало.