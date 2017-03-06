Самолет авиакомпании "Россия" из Петербурга в Сочи экстренно приземлился во Внуково

Самолет компании «Россия», вылетевший из Петербурга в Сочи, совершил внеплановую посадку в аэропорте Внуково.

В пресс-службе авиакомпании сообщают, что рейс FV5615, покинувший Пулково в 05.25 шестого марта, приземлился во Внуково в 08.48 из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Заболевшего передали медикам.

В итоге самолет приземлился в Сочи около 11 утра.

Как ранее сообщал "Санкт-петербург.ру", в данный момент транспортная полиция проверяет пассажира Пулково, который заявил о взрывном устройстве в багаже.