В Приморском районе загорелся большой ангар

Утром в понедельник, 6 марта, в ангаре в Приморском районе Петербурга вспыхнула кровля. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара сразу же повысили до второго номера сложности.

По информации пресс-службы МЧС по Петербургу, сообщение о сильном пожаре на Макулатурном проезде, 5 поступила дежурным в 05:42 6 марта. Через десять минут на место прибыло первое подразделение. В ангаре полыхала кровля площадью 400 квадратных метров.

Была возможность, что огонь перекинется на соседние здания, и номер пожара повысили сразу до второго. Угрозу распространения огня удалось предотвратить спустя час, и в 07:03 ранг возгорания был снижен до первого.

На месте пожара работают 29 пожарных расчетов и 114 человек. Сведений о пострадавших на данный момент нет.