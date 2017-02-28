В Петербурге воры проломили пол в ювелирном и ушли ни с чем

В ювелирный магазин в Выборгском районе Петербурга попытались проникнуть воры. В итоге злоумышленники покинули магазин с пустыми руками, но оставили в его полу большую дыру.

Около семи утра 27 февраля в помещении "Адамас-ювелирторг" на проспекте Просвещения, 32/1, сработала сигнализация. Группа задержания прибыла в течение нескольких минут, когда на месте уже никого не было, сообщает "Фонтанка".

Двери в ювелирный были по-прежнему заперты. Осмотр показал, что грабители из подвала проломили пол в сейфовое хранилище.

В торговом зале магазина установлены камеры видеонаблюдения, но в хранилище их не было, поэтому на данный момент неизвестно, сколько именно злоумышленников пытались пробраться в помещение и как именно они повредили пол.

Установлено, что грабители покинули место преступления, не успев унести с собой деньги или украшения.

По факту неудавшегося ограбления проводится проверка.