Очевидцы: На станции метро "Площадь Восстания" сильное задымление

Лучшее в Петербурге

"Оскар-2017": прогнозы и скандалы

До вручения наград американской киноакадемии остаются считанные дни. "Санкт-Петербург.ру" рассказывает, на кого ставят букмекеры, кто может стать звездой вечера и какие скандалы имеют все шансы затмить сияние статуэток.

Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.