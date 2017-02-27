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Очевидцы: На станции метро "Площадь Восстания" сильное задымление

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© Фото: kudainfo.ru

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Паники среди пассажиров нет.

В Петербурге на станции метро "Площадь Восстания" наблюдается сильное задымление, сообщают очевидцы из группы "ДТП и ЧП Петербурга".

"На станции метро Площадь Восстания сильное задымление. Паники нет", - пишет пользователь "Вконтакте" Екатерина Иванова.

В настоящий момент фото и видео подтверждений инцидента в сети не появилось.

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