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В Петербурге рабочего «Трансстроя» раздавило упавшей с 25-го этажа палетой с кирпичами

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© Фото: stroyobzor.ua

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Трагедия произошла на строительной площадке ЗАО «Евромонолит», расположенной на углу Глухарской и Нижнекамской улиц.

Паллета с кирпичами насмерть раздавила рабочего-мигранта на стройке в Приморском районе, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Трагедия произошла в четверг, 16 февраля, около 9 утра на строительной площадке ЗАО «Евромонолит», расположенной на углу Глухарской и Нижнекамской улиц.

С высоты 25-го этажа на рабочего компании «Трансстрой» упал паллет с кирпичами. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Позже выяснилось, что 25-летний погибший являлся гражданином Узбекистана, регистрации на территории России не имел.

По факту гибели человека на рабочем месте проводится проверка. Выяснение всех обстоятельств происшествия осложняется тем, что на строительном объекте отсутствует видеонаблюдение.

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