В доме на Маршала Жукова лестница провалилась в подвал

На проспекте Маршала Жукова лестничный пролет провалился в подвал, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На месте работают медики и спасатели.

Инцидент произошел в парадной №11 в доме 30к2. Частично обрушился лестничный марш между первым и вторым этажом, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на управление МЧС по Петербургу. Никто не пострадал. Для жителей дома открыли черный ход, через который они могут добраться до своих квартир.

Пострадавший дом на Маршала Жукова – 16-тиэтажная брежневка 1978 года постройки. Обслуживается ЖКС №2 Кировского района.

Фото: vk.com/spb.today