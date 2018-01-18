Автобус в Казахстане сгорел из-за неисправной проводки

Причиной пожара в автобусе в Казахстане предварительно стало короткое замыкание, передает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на сотрудника управления внутренней политики Виталия Синева.

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», – сказал Синеев.

Также в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по пути следования.

Автобус на западе Казахстана сгорел утром 18 января. В автобусе находились 57 человек, – граждане Узбекистана и трое казахстанцев. Последние выжили, выбравшись из автобуса.

Двое из них водители, они получили термические ожоги I степени, был ли третий казахстанец водителем или пассажиром – пока неясно. В общей сложности выжили пять человек, 52 погибли. Какой компании принадлежал автобус, пока неизвестно.

На месте продолжают работать оперативные службы, работает «горячая линия» психологической службы, телефоны в Казахстане: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.