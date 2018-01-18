В Казахстане 52 человека сгорели в автобусе

На западе Казахстана в Актюбинской области 52 человека погибли в загоревшемся автобусе, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям страны.

Автобус «Икарус» загорелся рано утром по московскому времени 18 января. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Пятерым удалось спастись, остальные 52 человека погибли на месте.

Погибшие – граждане Узбекистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент по ЧС Актюбинской области. По словам собеседника агентства, граждан Казахстана и России в автобусе не было. Какой компании принадлежал автобус – пока неизвестно.

На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов. Спасшимся пассажирам автобуса оказывают медицинскую помощь.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб, работает «горячая линия» психологической службы. Телефоны в Казахстане: +7 7132 56-29-62, +7 7132 56-68-85.