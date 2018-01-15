Двое мужчин в масках напали на школу в Перми

На школу №127 в Перми напали неизвестные в масках, сообщает РБК. По предварительной информации, напавших на школу мужчин было двое. Школа оцеплена, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Детей эвакуировали в ближайший торговый центр «КИТ».

По словам очевидцев, пострадали учитель и несколько учащихся 4Б класса. Они якобы находятся в заложниках. Пострадали восемь человек, сообщает телеканал РЕН ТВ. По данным канала, произошла поножовщина и начался пожар.

Начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских сообщил в Facebook, что на место происшествия экстренно выехали глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.