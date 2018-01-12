СК РФ: Восемь человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Омске

В результате хлопка газа в жилом доме в Омске пострадали восемь человек, в том числе четверо детей, сообщили в СК РФ по Омской области.

Детей с ожогами доставили в больницу, по информации ведомства, пострадали еще четверо взрослых. На месте работают следователи и спасатели. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В управлении МЧС Омской области сообщили, что на месте работают 134 спасателя и 17 единиц техники. Жильцов дома эвакуировали, для их обогрева подогнали четыре автобуса от городской администрации. Жильцов временно разместят в гостинице «Иртыш».

Взрыв газа на окраине Омска произошел 12 января. В результате обрушились несколько балконов с фасада здания, во всем доме вылетели окна, а также треснула несущая стена.