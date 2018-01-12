Батареи 20 домов в Невском районе стынут из-за аварии на трубопроводе

В Невском районе 20 жилых домов остаются ограничены в теплоснабжении из-за ремонта трубопровода, еще 13 домов получают тепло по пониженным параметрам, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».
Две трети абонентов подключили к ТЭЦ к 17:00 12 января. Горячая вода поступает потребителям по резервной схеме.
Специалисты ремонтируют трубу на улице Латышских стрелков. Там из-за аварии тепла лишились 66 жилых домов, 4 лечебных и 11 детских учреждений поставили на проток. По нормативу работы должны окончить утром 13 января.