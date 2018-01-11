На улице Софьи Ковалевской 14 домов ограничены в тепле из-за ремонта труб

На улице Софьи Ковалевской в 14 домах ограничено теплоснабжение и подача горячей воды из-за ремонта теплосети, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Специалисты обнаружили дефект в районе доме 5/6 около полудня 11 января. На месте работают ремонтно-восстановительные бригады, специализирующиеся на трубопроводах небольших диаметров. По плану работы должны завершиться до 20:00.

«На время ремонта будет ограничено теплоснабжение и горячая вода в 14 жилых зданиях. ГУП "ТЭК СПб" приносит извинения горожанам за доставленные неудобства, данные меры необходимы для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в зимние максимумы», – сообщили в компании.