СК возбудил дело об отравлении рабочих ядовитым веществом в Шушарах

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту отравления ядовитыми парами на территории терминала в Шушарах. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Из материалов дела следует, что один из рабочих мыл резервуары из-под химических жидкостей в защитной маске и залез внутрь одной из емкостей, чтобы очистить ее от вещества лопатой. Внутри он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Второй рабочий, попытавшись вытащить товарища, тоже отравился – как и третий, попытавшийся спасти коллег. В итоге один из мужчин скончался, двух других госпитализировали.

Инцидент произошел 10 января. Предполагается, что в проблемной емкости была малотоксичная присадка к дизельному топливу OFI 8863. Она используется для изготовления зимнего топлива из летнего. Спасатели обследовали резервуар, он не имеет повреждений, и риска утечки яда нет.