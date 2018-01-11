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Сотрудники компании «Модуль терминал» и спасатели пострадали от ядовитых паров, есть погибший

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© Фото: modul.global

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Еще четверо человек пострадали от присадки к дизельному топливу.

На территории предприятия «Модуль терминал» в Шушарах пять человек отравились ядовитыми парами, один из них скончался, передает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел утром 10 января, когда трое операторов компании мыли бочку с химикатами на территории одного из складов. Как рассказал один из арендаторов, они занимались этим в специальном помещении, где в том числе моют машины. Примерно через полчаса всем троим стало плохо: двое потеряли сознание, а третий смог позвать на помощь.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части из Пушкина. Один из пострадавших, 26-летний рабочий, скончался до прибытия помощи. Еще двоих увезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Сейчас 31-летний житель Новгородской области находится в тяжелом состоянии, второй, петербуржец 30 лет, пострадал меньше. Кроме того, дурно себя почувствовали и двое спасателей, однако они после обследования вышли на службу уже через час.

Предполагается, что в бочке была малотоксичная присадка к дизельному топливу OFI 8863. Она используется для изготовления зимнего топлива из летнего. С ней можно работать самостоятельно. Тем не менее, объяснили в ГУ МЧС Петербурга, «с таким веществом можно работать только в изолирующих противогазах, а пострадавшие и погибший были в фильтрующих». Что касается самой бочки, то сотрудники спасательной службы ее обследовали, она не имеет повреждений, так что риска утечки яда нет.

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