Такси «Везет» попало в ДТП у Поклонногорского путепровода

На пересечении Вербной и Афонской улицы произошло ДТП с участием такси «Везет», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Участники аварии – автомобили Ford Focus и Hyundai Solaris, принадлежащий такси. По информации телеканала «78», Ford подрезал такси, которое ехало по Афонской улице. При аварии пострадал пассажир такси: его доставили в больницу с травмой ноги и различными ушибами.

Очевидцы пожаловались на неразбериху со светофорами после открытия Поклонногорского путепровода. «Гнусный перекресток сделали с долгим светофором и неотрегулированным направлением движения!» – пишут водители. Не все разделили это мнение, посоветовав водителям быть внимательными.

Жаловались комментаторы и на само такси «Везет». «Водители такси "Везет" вечно ездят, как ходят, правила не соблюдают, нарушают. Сам лично видел и не один раз», – заявил один из комментаторов. Другие упомянули большое количество аварий с участием машин «Везет», им ответили, что статистика ДТП у других компаний больше.

Другой напомнил о тяжелом графике таксистов, когда один из участников обсуждения предложил вспомнить анекдоты про такси. «Ничего смешного! Адский труд, сам работал, знаю», – написал комментатор.

Ругали комментаторы и такси в целом, без конкретных компаний. «Последний раз ездила на такси на корпоратив в декабре. Оба таксиста, и туда и обратно, проехали по одному разу на красный! Причем не лихачили, не завершали маневр, а тупо с места. Еще год ездить не буду», – пожаловалась одна из участниц обсуждения.

Аварии с такси в Петербурге приводили и к более печальным последствиям. В декабре в ДТП погибла пассажирка такси, предположительно, «Юнион Финанс». «Санкт-Петербург.ру» подробно рассказывал об авариях, в частности, с водителями «Яндекс.Такси». В одном из случаев попавшего в аварию водителя уже на другом месте работы поймали с крупной дозой амфетамина. В других городах ДТП с участием такси заканчивались смертями пассажиров и прохожих.

Писал «Санкт-Петербург.ру» и о тяжелых условиях труда в такси. Свою работу таксисты описывают как «хроническое недосыпание и мизерная зарплата». На первых этапах таксистам обещают высокие зарплаты и достойный график, а на деле, чтобы хорошо заработать, приходится работать сутками, мало спать и делать несоизмеримо короткие перерывы за смену.

Эксперты считают, что в такой ситуации есть и вина водителей. Они несут ответственность за свои действия, и если условия работы их не устраивают, они могут уйти. Тем не менее, по приказу Минтранса, нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю, а продолжительность смены – 10 часов.