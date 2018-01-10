В Канаде загорелся ледяной отель

В Квебеке загорелся ледяной отель, сообщает The Weather Network. В результате инцидента в больницу попали три человека.

Инцидент произошел в одном из номеров ночью, в 01:15 по местному времени. Всех, кто был в отеле, незамедлительно эвакуировали. Некоторые из ледяных комнат освещаются свечами: возможно, одна из них подожгла постельные принадлежности. Точную причину установит следствие.

Пламя не нанесло большого ущерба самому отелю, а вот дым распространился по зданию. Это первый пожар в отеле за всю его семнадцатилетнюю историю.