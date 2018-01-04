На Васильевском острове сгорел экскурсионный автобус

На Биржевой площади дотла сгорел экскурсионный автобус, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром 4 января. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербурге, сообщение о пожаре поступило примерно в 11:30, огонь удалось потушить за полчаса. Никто не пострадал.

На этом автобусе на экскурсию прибыли 30 школьников из Барнаула, пишет «Фонтанка.ру». В сгоревшем транспорте были их вещи и документы. Перед инцидентом дети и сопровождавшие их взрослые осматривали достопримечательности, а запах гари почувствовали уже в салоне.