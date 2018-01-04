Под Новосибирском загорелся обувной склад, есть погибшие

В Новосибирской области вспыхнул пожар на обувном складе, сообщается о десяти погибших, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По информации источника, среди погибших – семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один россиянин.

Сообщение о возгорании в поселке Чернореченский в Искитимском районе поступило в областной главк МЧС в 09:00 по местному времени (05:00 по мск). Открытое горение потушили, распространение огня на расположенные рядом строения предотвращено.

Спасатели разбирают завалы. Работы осложняют погодные условия: температура воздуха в Чернореченском –35 градусов.

На месте работают следователи. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. В ГУМЧС отметили, что густой черный дыми от сгоревших синтетических материалов не представляет угрозы населению. Концентрацию токсичных веществ в воздухе сейчас измеряют.

На место выехал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Прокуратура проверит соблюдение местными властями «законодательства о градостроительной деятельности, пожарной безопасности и миграционного учета». Возбуждено уголовное дело.