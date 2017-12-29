Водитель въехавшего в остановку в Москве автобуса уходил от аварии с такси

По предварительным данным, водитель автобуса на Сходненской улице в Москве не справился с управлением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

В полиции сообщили, что водитель автобуса перед аварией пытался уйти от столкновения с другой машиной. Сам водитель объяснил, что его «подрезал таксист».

«Я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей», – приводит его слова телеграм-канал Mash.

В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу с травмами. Ранее сообщалось о погибших, однако информация не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Mash приводит имена пострадавших: Глазков Николай (40 лет), Васильев Алексей (31 год), Симонова Ирина (52 года).

Авария с автобусом на Сходненской улице произошла утром 29 декабря. Это уже второй подобный случай в Москве. 25 декабря на Славянском бульваре автобус въехал в подземный пешеходный переход, погибли четыре человека.