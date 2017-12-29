  • 29 Декабрь 2017
USD 30.12.2017 57.6002 +-0.0289
USD ММВБ 17:17 57.8425  
EUR 30.12.2017 68.8668 +0.0807
EUR ММВБ 17:17 69.3812  
Нефть($) 29.12.2017 66.23 0.56
Нефть(p) 29.12.2017 3814.86 +30.36

Водитель въехавшего в остановку в Москве автобуса уходил от аварии с такси

Автор:


© Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Темы дня

Данные о погибших в результате инцидента с автобусом не подтвердились.

По предварительным данным, водитель автобуса на Сходненской улице в Москве не справился с управлением, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

В полиции сообщили, что водитель автобуса перед аварией пытался уйти от столкновения с другой машиной. Сам водитель объяснил, что его «подрезал таксист».

«Я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей», – приводит его слова телеграм-канал Mash.

В результате ДТП пострадали двое мужчин и одна женщина. Их доставили в больницу с травмами. Ранее сообщалось о погибших, однако информация не подтвердилась. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Mash приводит имена пострадавших: Глазков Николай (40 лет), Васильев Алексей (31 год), Симонова Ирина (52 года).

Авария с автобусом на Сходненской улице произошла утром 29 декабря. Это уже второй подобный случай в Москве. 25 декабря на Славянском бульваре автобус въехал в подземный пешеходный переход, погибли четыре человека.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram