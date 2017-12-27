В Красносельском районе более 90 зданий остались без тепла

В Красносельском районе Петербурга устраняют аварию на трубопроводе по адресу проспект Ветеранов, 130, сообщили в ГУП «ТЭК СПб».

Дефект обнаружили около 11:00 27 декабря. В зоне аварии находятся 94 здания, из них 80 жилые, 9 – детские, 5 – лечебные. Социальные учреждения жилищным службам рекомендовано поставить на проток. Горячее водоснабжение в домах поступает по резервной схеме.

По нормативу устранение такого дефекта занимает до 20 часов. Однако специалисты постараются завершить работы и восстановить теплоснабжение раньше.