Специалисты потеряли связь с запущенным с Байконура ангольским спутником

Специалисты потеряли связь со спутником «Ангосат», запущенным с Байконура в ночь на 27 декабря, после его выхода на орбиту, передает «Интерфакс».

«После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», – сообщил источник на космодроме.

По некоторым данным, потерю связи с первым ангольским спутником могла спровоцировать неисправность вычислительных систем или средств связи. «Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей», – пояснил источник.

Специалисты ЦУП пытаются связаться со спутником, пока им сделать это не удалось.

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» стартовала с Байконура с первым ангольским спутником «Ангосат». В Роскосмосе сообщали, что разгонный блок «Фрегат-СБ» успешно вывел космический аппарат на целевую орбиту. Затем спутник отделился от разгонного блока.

Космический аппарат «Ангосат-1» - геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК «Энергия» и будет эксплуатироваться компанией «Ангосат». Это первый спутник связи Анголы. Планировалось, что он будет обеспечивать вещание в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Республики Ангола, а также на территорию всего африканского континента.